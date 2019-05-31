Şeyma Telli Türkiye üçüncüsü

HALİL ÖZTÜRK

Samsun’da yapılan Analig Judo Türkiye Finallerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Şeyma Telli üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

29-30 Mayıs tarihlerinde Samsun’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finallerinde Çorum’dan yedi bayan sporcu madalya mücadelesi verdi. 36 kiloda tatamiye çıkan Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü sporcusu Şeyma Telli zorlu rakiplerini geride bırakarak yarı finale kadar yüseldi.

Yarı finalde rakibine yenilen Şeyma Telli üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Finallerde mücadele eden diğer sporcularımız kürsüye çıkamadı.