‘Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz’

HALİL ÖZTÜRK

İstanbul’da haftaiçinde Sarıyerspor’a, ardından Pazar günü de Sancaktepe’ye konuk olan Çorum FK’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu.

Gümüşhane maçına iyi başladıklarını ve iyi de bitirdiklerini belirten Taşdemir, iyi oyunun skora da yansıdığını söyledi. Gümüşhane galibiyeti ile önlerindeki maçlara daha umutla bakmaya başladıklarını ifade eden Taşdemir; “Biz geldikten sonra kaybedilen 3-4 maçın acısını hala yaşıyoruz. Ancak her zaman söylediğim gibi geçmiş geçmişte kalıyor. Her zaman önümüze bakmak zorundayız. Gümüşhanespor maçı da bitti. O maçtan artılarımızı, eksilerimizi alıp değerlendirmemizi yaparak bir sonraki maça hazırlanıyoruz. Sarıyer maçı da diğer maçlar gibi oldukça önemli bir karşılaşma. Rakibimizin konum itibariyle gösterdiği performans ve sezon içinde en az gol yiyen takım olması ile iyi defans yapan bir takım izlenimi veriyor. Zor bir karşılaşma olacak. Bizim içinde önemli bir maç. Kazanmayı çok istiyoruz. İnşallah şeytanın bacağını kırarak Çorum’a deplasman galibiyeti ile döneriz.” dedi

CENGİZ ÖTKÜN SARIYER MAÇINDA DA YOK

Takımdaki sakatların son durumu ile ilgili açıklamada bulunan Taşdemir, Cengiz Ötkün’ün Çarşamba günü oynanacak Sarıyer maçına yetişemeyeceğini ancak Sancaktepe maçına yetişmesi için çabaladıklarını kaydetti. Mehmet Sedef’in de ufak bir sıkıntısı olduğunu dile getiren Taşdemir; “Sarıyer maçına engel olacağını düşünmüyorum. Kadro planlamamızda düşünmediğimiz oyuncular ile birlikte tek eksiğimiz şuan itibariyle Cengiz. Onun dışında genç oyuncularımız ile birlikte 17-18 kişilik bir kadro ile hazırlığımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu

5 TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ

Ara transfer döneminde 5 transfer yapmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Taşdemir; “Bildiğiniz üzere ara transfer döneminde transfer yapmak her zaman zordur. Sezon başında ise daha kolaydır. Malum oyuncuların mukaveleleri bitmiş oluyor. Sezon ortasında hiçbir takım iyi oyuncsunu bırakmak istemez. Ya da siz talip olursanoz bonservis rakamları çok uçuk oluyor. Bununla beraber ikinci yarı pandeminin getirdiği kurallar var. Maçlar ertelenmeyecek. Bu nedenle bizimle birlikte diğer kulüplerde bunu düşünüyor. Oyuncusunu da bırakmak istemiyor. Dolayısı ile bizde bu şartlar doğrultusunda kulübümüze yakışabilecek, takımımıza yakışabilecek, bize faydalı olabileceğine inandığımız oyuncuları bulabilirsek bizde transfer yapmaya çalışacağız. Bulamaz isek mevcut kadromuzla devam ederiz. Bu doğrultuda başkanımızla beraber, sportif direktörümüzle beraber ince eleyip sık dokuyarak bize fayda sağlayacağına inandığımız arkadaşları aramıza katmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı