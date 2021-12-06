‘Sezon sonunda yine hep beraber sevineceğiz’

Çorum FK’da üçüncü kaptan Murat Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiadan ve tüm sevenlerden İnegölspor mağlubiyeti nedeni ile özür diledi.

Tecrübeli futbolcu sezon başı verdikleri sözü yerine getirmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirttiği paylaşımında şunları dile getirdi;

"Sevgili Çorum FK taraftarları bizlerde sizin kadar üzgünüz. Şampiyonluk hedefi ile çıktığımız bu sezonda yaşadığımız sıkıntılar ve sorunlar nedeni ile istediğimiz sonuçları alamadık. Son oynadığımız İnegölspor maçında aldığımız mağlubiyet hem bize hemde kulübümüze yakışmadı. Öncelikle bu mağlubiyetten dolayı camiamızı çok üzdük. Fakat biz futbolcular olarak bizde çok üzüldük. Bu zor günleri geride bırakarak sezon başı hedeflediğimiz mutlu sona ulaşacağımızdan en ufak bir endişemiz yok. Futbolcular olarak hocamızdan yönetimimize, taraftarlarımızdan ve bizler için gecesini gündüzüne katan başkanımıza kadar onların bu emeklerinin karşılığı olan kupası sezon sonunda Çorum’a getirmek için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bundan emin olsunlar ve bu takıma inansın ve güvensirler. Yeniden birlikte coşku içinde sevindiğimiz günlerde buluşmak dileği ile."