Sezonu erken bitirdiler

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da ligin kalan iki maçında üç isim forma giymeyecek.

Kırmızı Siyahlı takımda Hacettepespor maçından sonra soyunma odasında dolaba kafasını çarparak yaralanan Hüseyin Bak ile aynı maçta kasığından sakatlanarak oyundan çıkan Umut Kaya, Zonguldak Kömürspor maçında forma giyememişti. Bu iki futbolcunun sakatlıkları nedeni ile sezonu kapattıkları ve kalan iki maçta takımlarındaki yerlerini alamıyacaklarını açıklandı.

Sezon başından buyana kaleyi koruyan kaleci Hasan Hüseyin de Hacettepespor maçının ardından devre arasında kadroya katılan kaleci Erdi’nin performansını görmek için son üç maçta forma giymemesi kararlaştırılmıştı.

Bu üç isim sezonu kapattılar son iki maçta forma giymeyecekler.