Sezonun finali Yüksel Basar’ın

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de sezonun şampiyonu belirleyecek maçı Yüksel Basar yönetecek.

Ligde zirvedeki iki takım Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinan takımları arasında yarın Sungurlu ilçe sahasında oynanacak maçı ilimizin tecrübeli hakemlerinden Yüksel Basar yönetecek.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre bugün oynanacak U 16 Ligi ile yarın oynanacak 1. ve 2. Amatör Küme Büyükler Ligi maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Gençlerbirliği- HE Kültürspor: Muammer Tekmen, Bahar Çakıcı, Hasan Tekmen. Hattuşa Gençlikspor- Mimar Sinan Gençlik: Emrecan Aslan, Atahan Demir, Fatma Yıldırım. İskilipgücüspor-Eti Lisesi Gençlik: Serhat Doğan, Hamit Demir, Batuhan Gelgeç.

2. AMATÖR KÜME : Oğuzlar Belediyespor- Alaca Belediyespor: Mehmet Samet Ünal, Abdullah Enes Gökgüney, Mertcan Öğreten, Gülabibey Gençlik- Kargıserispor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Erdal Uncuer, Ömer Bingöl.

1. AMATÖR KÜME: Sungurlu Belediyespor- Mimar Sinan Gençlik: Yüksel Basar, Hasan Arabacı, İsmail Sırma. Ulukavakspor- Bayat Belediyespor: Mustafa Özdemir, Yasin Doğan, Fatih Çotul. İskilipgücüspor- Çorumspor: Mahmut Selçok, Mehmet

Zeki Sevim, Muammer Tekmen. Eti Lisesi Gençlikspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Ömür Soytemiz, Serhat Doğan, Sertan Kabay.