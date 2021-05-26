Sinan da Tarsus yolunda

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın geçen sezonki golcüsü Sinan Kurumuş’un da Tarsus İdman Yurdu ile anlaştığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında Manisa FK’dan kırmızı siyahlı takıma transfer olan Sinan Kurumuş başarılı bir sezon geçirerek attığı 28 golle takımına büyük katkı sağlamıştı.

Attığı goller ile büyük dikkat çeken Sinan Kurumuş’a çok sayıda kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Çorum FK ile sözleşmesi devam etmesine karşın sezon sonunda ‘500 bin lira getirir gider’ maddesi doğrultusunda kulüp arayan Sinan Kurumuş’a iddialı bir takım kurmak kurmak için harekete geçen Tarsus İdman Yurdu ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Öte yandan kırmızı siyahlı taraftarların bu transfer haberi altına yaptıkları yorumlarda ayrılmak istemesine sitemler dikkat çekti. Edindiğimiz bilgiye göre sezonun son haftalarında yaşanan bir gelişmeden dolayı Çorum FK’nın tecrübeli futbolcu ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Bu konuda Başkan Fatih Özcan’ın önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.