Sinan gol orucunu bu pozisyonla bozdu

HARUN AKKAYA

Türkiye liglerinin en çok gol atan ikinci oyuncusu konumundaki Sinan Kurumuş dört haftalık gol orucunu Zonguldak Kömürspor maçında bozdu.

Golcü futbolcu 33. dakikada bu pozisyonda kafa vuruşundan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Ligde son golü Erzincanspor’u deplasmanda 1-0 yendiği maçta yine kafa golü ile atan Sinan Kurumuş bu maçın ardından Hekimoğlu Trabzon, Şanlı Urfaspor, Uşakspor ve Hacettepespor maçlarında gol atmayı başaramadı. Sinan’ın gol atamadığı bu maçlarda galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı siyahlılar bu hasretede son vermiş oldular.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 17:58