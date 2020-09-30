Sinan Kurumuş bugün Çorum'a geliyor

HARUN AKKAYA

Çorum Futbol Kulübü, Manisa FK’nın forveti Sinan Kurumuş’u Çorum davet etti.

Çorum FK’da Yakup Alkan’ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışları devam ederken, daha önce Manisa FK’nın yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine transferinden vazgeçtiği Sinan Kurumuş’u Çorum’a davet etti.

Manisa FK ile Sinan Kurumuş transferi için anlaşma sağladıklarını açıklayan Çorum FK Kulüp Başkanı Fatih Özcan, oyuncuyu Çorum’a davet ettiklerini ve Çorum’da transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini söyledi.

Beşiktaş alt yapısından yetişen siyah bezaylı kulüpte profesyonel olan ve ardından Boluspor, Kahramanmaraşspor, Bayrampaşa takımlarında kiralık olarak forma giyen Sinan Kurumuş ardından Pendikspor, Kırklarelispor, Hatayspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Manisa FK formalarını giydi. Bu transferin en kısa sürede sonuçlanması ve kadroya katılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:16