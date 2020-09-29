Sinan Kurumuş’a bonservis engeli

HALİL ÖZTÜRK
Çorum FK Kulüp Başkanı Fatih Özcan, Manisa FK’nın forveti Sinan Kurumuş’tan vazgeçtiklerini açıkladı.
Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Kadromuza dahil etmeyi düşündüğümüz Sinan Kurumuş transferinden Manisa Futbol Kulübü'nün transfere izin vermemesi nedeniyle vazgeçilmiştir.” dedi
Ey Hoca!Bu saate transfer mi bırakılır?Yakup madem sistemine uymuyordu-Gerçi ortada sistem de yok-neden aldırdın?Yakup'a da yazık Çorumspor'a da yazık.Transferin bitmesine bir hafta kala futbolcu mu bırakılır.Nereye gitsin bu çocuklar?Ligler başlayalı iki hafta olmuş,hangi aklı selim takım sana bu saatte iyi futbolcusunu verir?Kampa ve takımla çalışmalara katılmamış hangi futbolcu bu saatte randıman verir?Aylarca süre varken ve de işiniz buyken onca zaman ne yaptınız?Hocam,bence sen bu işi bırak.