Sinan resmi imzayı attı antrenmana çıktı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da son transfer Sinan Kurumuş, resmi imzayı attıktan sonra ilk antrenmana çıktı.

Bir sezon aranın ardından yeniden Çorum FK’ya dönen Sinan Kurumuş bugün öğlen saatlerinde Çorum’a geldi.

Tesislerde teknik heyet ve arkadaşları ile sohbet eden Sinan Kurumuş ardından Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun katılımı ile kendisini iki yıllığına kırmızı siyahlı takıma bağlayan anlaşmayı imzaladı.

İmza töreni sonrasında eski iki takım arkadaşı birbirlerine başarılar dilediler. Sinan akşam saatlerinde ise takımla ilk antrenmana çıktı