Sinan’dan geleneksel galibiyet selfisi

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın bu sezonki hücumdaki en etkili ismi Sinan Kurumuş, her galibiyetin ardından çektiği selfiye Gümüşhanespor maçınıda ekledi.

Golcü futbolcu Gümüşhanespor maçının ardından soyunma odasında futbolcular, teknik heyet ve diğer takım görevlileri ile birlikte soyunma odasında bu selfiyi çekti. Sinan Kurumuş için bu fotoğraf tabiki diğerlerinden son derece farklı bir anlam ifade ediyor. Türk futbolunda altı dakika gibi kısa bir sürede üç gol birden atarak tarihe geçen Sinan’ın mutluluğu gözlerinden okunuyor.

6 dakikada hat trick

Sinan Kurumuş, Gümüşhanespor karşısında altı dakikada üç gol atarak tarihe geçti. Bu kadar kısa sürede bunu başaran ilk isim olan Sinan Kurumuş’un üçüncü golden sonraki sevincini arkadaşları ile birlikte yaşarken görülüyor.