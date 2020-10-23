Sinan’ın geleneksel galibiyet selfisi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Sinan Kurumuş attığı gollerle takımının çıkışında büyük pay sahibi oldu.

Dördüncü maçında dört gole ulaşan tecrübeli futbolcu golcülüğünün yanında selfi konusunda da uzman olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz hafta İnegölspor deplasmanında alınan çok kritik galibiyetin ardından soyunma odasında çektiği selfiyi paylaşan Sinan Kurumuş, Niğde maçından sonrada bunu saha içinde devam ettirdi. Golcü futbolcu takım arkadaşları, teknik ekip ve diğer personel ile birlikte saha içinde galibiyet sevincini doyasıya yaşadılar.