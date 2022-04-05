Şirkete değil takıma sahip çıkın

İki maç altı puan ve yeniden yeşeren umutlar düzelen moraller.

Bir sezonda yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu yaşayan bir takım ve ligin bitimine beş hafta kala hala hedefin içinde kalmayı başaran bir kulüp. Buna bir çok neden sayılabilir ancak tek başına hiç bir neden bunu açıklayamaz.

Geriye değil geleceğe bakma zamanı. O yüzden bizde şimdi gözümüzü Trabzon maçına çevirelim. Ankaraspor deplasmanında gerçekten futbol olarak tatmin olan kimse yok ancak alınan galibiyet hepsinden önemli. Gelinen bu noktada deplasmanda alınan galibiyet altın değerinde.

Şimdi beş haftalık süreçte her maç final gibi geçecek. İlk final ise 1461 Trabzon ile. Evimizde puan kaybetme lüksümüz yok. Bu zorlu maç öncesinde takıma moral verecek adımlar atmak gerekiyor. Bunun başında da maç öncesi yapılacak para dopingi ikincisi ise maç günü stada gelerek takıma doksan dakika destek vermek.

İlkinden başlayacak olursak takıma Aralık ayından buyana para ödemesi yapılmıyor. Yani futbolcular sezon başında aldıkları peşinatlar ile hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Devre arası takıma katılan sporcular ise daha büyük sıkıntıdalar.

Ankaraspor maçı öncesinde alınacak galibiyetin şehrin desteğini artıracağını ve bunun içinde basın olarak elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışacağımıza dair kaptanlara söz verdik. Bunun gereğinide hafta boyunca yapacağım inanıyorumki diğer gönül vermiş arkadaşlarımda yapacaktır.

İstenen çok bir şey değil inanın takıma kişi başı beş altı bin liralık bir para dağıtımı bile onlara moral olacak hava verecek. Bunu yapacak olanlarda tabiki bu şehrin ileri gelenleri. Vali ve Belediye üzerlerine düşeni yaptı birer deplasman masraflarını üstlendiler. Ancak asıl yapmaları gereken ise sanayici ve iş adamlarından bir liste hazırlayarak bunları bir iftar sonrası çaya davet edip sezon sonuna kadar futbolcuların mali vecibelerini yerine getirecek kaynağı oluşturmak. Bu öyle çok büyük rakamlar değil inanın 400-500 bin liralık bir kaynak oluşturulmuş olsa sezon sonuna kadar bu takım hedefi kovalayacaktır. Bu çalışmanın içinde siyasette iktidar partisinin abisi konumundaki Ahmet Sami Ceylan’ın da mutlaka olması gerekiyor.

Fatih Özcan’a kızarak takıma sırt dönmek olmaz. Çünki şirket sahibi Fatih Özcan olabilir ancak bu takım Çorum’un dur ve buna kimse engel olamaz. Şirketi kim alırsa alsın kulüp Çorum’da kalacak ve hiç bir yere gidemeyecektir. Yok birisi gelir alırsa kulübü Ankara’ya İstanbul’a götürmeye kimsenin gücü yetmez çünki buna kanunlar engel.

Bizim istediğimiz takıma sahip çıkılması ve sezon sonunda gidebileceğimiz en eyi yere kadar gitmek. Burası neresi olur bilemez kimse. İki hafta önce sezon bitti derken bugün çok farklı şeyler konuşmaya başladık. O yüzden bu sezon harcanan paraların boşa gitmemesi adına umudumuzu sürdürmek adına son bir destek ve gayret istiyoruz.

Sezon bittiğinde ise yıl boyunca yapılan hatalar ve yanlışları hep beraber oturalım konuşalım nasıl daha iyi yaparızı tartışalım ancak bugün ogün değil. Bir sezon verilen emekleri paraları boşa gitmemek adına son bir hamle gerekiyor. Bu hamleyide yapacaklar belli.

Pazar günü ise taraftarların görevi başlayacak. Çorumlu tüm futbol severleri pazar günü 15’de stada bekliyoruz. Biraz erken gelsinler çünki kapıda yığılma oluyor ve sonra maç başladıktan sonra stada giriyorlar.

Stada girmekle sorumluluk bitmiyor doksan dakika sadece takımlarına destek vermelerini istiyor ve bekliyoruz. Unutmasınlar bu maçta yapılacak en ufak taşkınlıkta seyircisiz cezası sınırındayız tribünler kapanacak. Bu kritik süreçte alınacak bir seyircisiz cezası kritik maçlarda takımı yalnız bırakmamıza neden olacak. O yüzden takıma destek olmak görevimizi yerine getirelim rakibi baskı kuralım ancak sadece kurallar içerisinde.

BAL’da Osmancık Belediyespor tarihi bir fırsatı kaçırdı. Çorum Belediyespor’un ardından 3. lig için final oynama şansını hemde okyanusu geçerek çayda boğularak yaptı. Yapacak bir şey yok aynı hedef doğrultusunda bu sezondan gereken dersleri alarak yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlamak gerekiyor. Osmancık Belediyespor bunu başaracak güce sahip. Çorum’un da ikinci bir profesyonel takıma şiddetle ihtiyacı olduğu kesin.