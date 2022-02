Çorum Futbol Kulübü Şirketi Başkanı Fatih Özcan ‘Ben sizlerin başını bugüne kadar hiç öne eğdirmedim bundan sonrada eğdirmeyeceğim’ dedi.

Özcan, transfer döneminin sona ermesinin hemen ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkan olarak olmasada bir abileri olarak takımı hiç bir zaman yalnız bırakmadığını bundan sonrada bırakmayacağını belirterek ‘Sezon sonuna kadar görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler’ dedi.

Fatih Özcan’ın açıklamasında şu görüşlere yer verdi ‘Her şey yazıldı her şey çizildi. Herkes eteğindeki taşı fazlasıyla döktü. Bugüne kadar kimseye cevap vermedim. Hiç bir açıklamada bulunmadım. Kimseye kırılıp gücenmedim. Şahsıma yapılan yorumlar tek taraflı olsada sessiz kalmayı tercih etti. Bundan sonrada sessiz kalmaya devam edeceğim. Ancak dün bu gece (dün gece) itibari ile 21-22 futbol sezonu transfer dönemi sona erdi. Kıymetli dostlar her ne kadar Fatih Özcan’ın şirketi takımı diyerek algı oluşturulmaya çalışılsa da aslolan Fatih Özcan değil Çorum ve Çorum FK olduğu gerçeğini kimse değiştiremez. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte aktif başkanlık görevini bıraktıktan sonra şahsıma karşı yapılan yorumların sadece dedikodu, iftira ve yalandan itibaret olduğunu önce allah sonra sizler yakınen gördünüz ve şahit oldunuz.

Şimdi susma zamanı, Nacizane sizlere hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak sizlerden son bir isteğim olacak. Lütfen dedikodulara kulak asmadan şampiyonluk mücadelesi veren bu takıma sahip çıkın. Son düdüğe kadar gücünüzün yettiği ölçüde bu takımın yanında olun. Sitem edin tepki gösterin ancak bu takımı asla yalnız bırakmayın.

Her zaman söylediğim gibi ben sizlerin başını asla öne eğdirmedim bundan sonra da eğdirmeyeceğim. Başkan olmasam da maçlara gelmesem de, memlekete ayak basmasam da, bugüne kadar kırmızı siyah sevdama ihanet etmedim bundan sonrada etmeyeceğim. Bu çağrımı gözlerinizin içine bakarak söylemek isterdim ama şartlar maalesef uzaklardan sizlere seslenmeye mecbur bıraktı beni. Bedenim uzaklarda olsa da ruhum ve kalbim sizlerle. Sezon sonuna kadar oluşturulan kıymetli yönetim kuruluna, değerli sportif direktörümüze, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarına sahip çıkmanızı ve en önemli unsur olan her biri bir birinden değerli futbolcu kardeşlerimin yanında olmanızı tekrar tekrar altını çizerek sizlerden rica ediyorum. Ben onları bugüne kadar hiç yalnız bırakmadım bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağım. Artık başkanları olarak değil abileri olarak gücümün yettiği ölçüde onların yanında olmaya devam edeceğim.

Büyük Çorum FK taraftarları. Allah şahidim olsun ki, canım acısada da yüreğim kanasa da dost görünen insanlardan darbe üstüne darbe gelmeye devam etse de ilk göz ağrımız Çorumspor’un başına gelenlerin Çorum FK’nın da başına gelmesine asla müsade etmeyeceğim. Başkanlık koltuğunda oturmadan, başkanınız olarak değil kırmızı siyaha gönül vermiş bir kardeşiniz olarak kendi menfaatlerim uğruna sizleri asla üzmeyeceğim. Tekrar yüksek sesle haykırıyorum, ben sizlerin başını bugüne kadar hiç öne eğdirmedim bundan sonrada eğdirmeyeceğim. Sezon sonuna kadar görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler, hepiniz Allah’a emanet olun’ dedi.