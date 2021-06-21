Sivas’ta dağıldık

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Çimentospor ikinci yarının ilk maçında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne 4-2 yenilerek üst üste üçüncü deplasman maçından da puansız ayrıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi sahasında oynanan maça tutuk başlayan temsilcimiz 17. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde meydana gelen karambolde maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Aykut topu Çimentospor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra beraberlik için yüklenen Çimentospor rakip kalede etkili olmaya çalıştı ancak ceza sahası içinde meydana gelen karambollerde son vuruşlarda başarılı olamadı. İlk yarının son dakikasında ani gelişen Cumhuriyet Üniversitesi atağında Hüseyin skoru 2-0 yapan golü attı.

İkinci yarıya etkili başlayan Çimentospor baskı kurdu ve cezalı olduğu için ilk üç maçta forma giyemeyen Samet Kavlak’ın 48. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı ve morallendi.

Bu golden sonra beraberlik için yüklenen temsilcimiz savunmada verdiği boşlukları iyi değerlendiren Cumhuriyet Üniversitesi Hüseyin ve Furkan’ın golleri ile 4-1 öne geçti. Son dakikada Samet’in golü skoru 4-2 yaptı. Çimentospor üst üste üçüncü deplasman maçından da puansız ayrıldı.