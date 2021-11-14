Somaspor:1-Çorum FK:1⚽

Çorum FK ligin 13.haftasında deplasmanda Somaspor'a konuk oluyor.

4 maç üst üste kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta evinde Vanspor ile berabere kalan Çorum FK, zirveden uzaklaşmak istemiyor. Çorum FK'da bu maçta tam 11 eksik bulunuyor. Cezalı Halil İbrahim dışında sakatlıkları bulunan Salih, Batuhan, Seçgin, Muhsin, Kıvanç, Mehmet Gürkan, Berkay, Muhammed ve Mertcan bu maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 11: Somaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan Ali'nin yerden ortasına Yasin gelişine vurdu kaleci Hasan Hüseyin yatarak kurtardı.

DAKİKA 17: Kaptan Umut yaklaşık 30 metreden sert bir şut çekti. Umut'un şutunu kaleci 2 hamlede kontol etti.

⚽DAKİKA 19: Mikail'in ortasında Emre kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

DAKİKA 23: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde önce Umut vurdu kaleciden döndü, dönen topa gelişine bir de Burak Çalık vurdu yine kaleci kurtardı.

⚽DAKİKA 35: Somaspor beraberliği yakaladı. Somaspor'da Yasin kaleci ile baş başa kaldı, kaleci Hasan'ı da geçen Yasin topu boş ağlara gönderdi. 1-1

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ.

MAÇ 1-1 SONA ERDİ.

Çorum FK Somaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 26'ya yükseltti ve 4.sırada yer aldı. Çorum FK haftaya evinde Ankaraspor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021, 16:19