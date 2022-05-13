Son dakika... Anlaşma tamam gibi!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın devri konusunda yapılan görüşmeler olumlu geçti. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Sezonun sona ermesinin ardından takım kaptanı Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın’ın kulübe yaptığı teklifin ardından ilk görüşme yapıldı.

Murat Yıldırım’ın menajeri ve aynı zamanda danışmanı Ali Gürsoy ile Oğuzhan Yalçın tesislere giderek burda Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile bir araya geldiler.

Burda kulübün gelir gideri ve borçları konusunda detaylı bilgiler alan Gürsoy ve Yalçın daha sonra pazarlık sürecine geçildi.

Yaklaşık iki saat süren görüşmelerin son derece olumlu geçtiği öğrenildi. Görüşme ile ilgili olarak sık sık bilgilendirilen Fatih Özcan’ın da onayı alınarak yapılan pazarlık sonucunda tarafların fiyat üzerinde anlaştığı öğrenildi. Tek sorunun yapılacak ödemelerin tarihleri konusunda olduğu bunla ilgilide orta bir yolda anlaşma sağlanması bekleniyor.

Yapılan bu görüşme sonunda kesin anlaşmanın sağlanmasının dün gece veya bugün kulüp tarafından resmi kanaldan yapılması bekleniyor.

Anlaşma sağlanmasının ardından şirketin devri ile ilgili yasal işlere başlanacak.