Son Dakika! Kral yuvaya geri döndü

Çorum FK, Sakaryaspor'dan Sinan Kurumuş ile anlaştı.

İki sezon önce Çorum FK, formasıyla gol kralı olan Sinan Kurumuş, yuvaya geri döndü.

Sakaryaspor'la anlaşmaya varan Başkan Oğuzhan Yalçın, bugün akşam saatlerinde Kurumuş ile bir araya gelerek; 'Eve döner gibi...' paylaşımı yaptı.

Kurumuş'un yarın Çorum'a gelerek imza atması ve antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Sinan Kurumuş transferini dört gözle bekleyen Çorum FK taraftarları başkanının paylaşımını sevinçle karşıladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 21:05