Son dakikada BAK'a kaldık! ⚽

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da düşüş sürüyor. Kırmızı Siyahlılar ligde deplasmanda oynadığı beşinci maçta dördüncü mağlubiyetini aldı.

Başkent Akademi deplasmanında ikinci yarının başında Kıvanç’ın attığı golle öne geçen Çorum FK daha sonra maçı bitirecek pozisyonlarda golü bulamayınca uzatma dakikalarında yediği golle maçı 2-1 kaybetti ve ligde düşüşünü devam ettirdi.

Hafta başında Teknik Direktör Bahri Kaya’nın istifasının ardından Başkent Akademi önüne çıkan kırmızı siyahlı takımda Zonguldak karşısına çıkan onbirde tek farklı isim forvette Şaban’ın yerine Fatih forma giydi. Alt Yapı U 19 Teknik Direktörü Ömer Özer’in kulübede görev yaptığı maçta Genel Koordinatör olarak görev yapan Oğuzhan Yalçın tribünden müdahalelerde bulundu.

Güzel bir hava güzel bir zeminde ve tribünde taraftar desteğini arkasına alan takım Çorum FK oldu. Yaklaşık 150 kadar Çorumlu futbol sever kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdiler. Maçın ilk yarısında iki takımda temkinli oynayınca kale önü pozisyonu az olan bir devre sonunda soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdiler.

İkinci yarıya forvette Fatih’in yerine Kıvanç’ı alarak başlayan Çorum FK hücumda daha etkili olmaya başladı ve ilk dakikalarda Kıvanç ile bulduğu iki pozisyondan birini golle sonuçlandırarak 1-0 öne geçti. Sonraki bölümde maçı koparacak pozisyonları değerlendiremedi. 71. dakikada ceza sahası içindeki topu bir türlü uzaklaştıramayan Çorum kalesinde beraberlik golünü gördü.

Sonraki bölümde ev sahibi takımın galibiyet için öne çıktığı bölümlerde kontarataklarla etkili olan Çorum FK Burak ve Murathan ile iki net pozisyondan yararlanamadı. Dört dakikalık uzatmanın son dakikasında ise 50 metreden ortalanan topa Çorum savunması müdahele edemeyince yere düşen topu ev sahibi takımdan Yasin altın değerinde üç puan getiren golü Çorum ağlarına gönderdi.

Bu mağlubiyet ile Çorum FK 35 puanda kaldı ve sıralamada yedincisıraya düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada Çorum FK orta alandan topla çıkarken kaptırılan topla Ömür topla buluştu ceza sahasına kadar geldiği anda yerden sert vurdu kaleci Onur köşede sahip oldu.

17. dakikada sol kanattan ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşta Ömer’in ortasında savunmadan ileri çıkan Eren Tokat kafayı vurdu top az farkla auta gitti.

34. dakikada Çorum FK ilk kez rakip kaleye etkili gitti. Orta sahada Muhammed Rıdvan’ın pasında sol kanattan Murathan topla hareketlendi ceza sahası yan çizgisine gelmeden ortaladığı topa Fatih beklerken araya giren savunma son anda topu kornere gönderdi.

38. dakikada Başkent Akademi takımının sağ kanattan kullanılan faul atışında kaleci Onur’un yumrukladığı top kısa düştü ceza sahası çizgisine yakın noktada Yasin’in önünde kaldı yerden vuruşunda top az farkla auta gitti.

İlk yarıda takımların çabası sonuç vermedi ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya Çorum FK etkili başladı. 52. dakikada orta alanda kapılan topla ani gelişen atakta sağ kanattan Kıvanç topla ceza sahasına girdi çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda sert vurdu top direkten geri geldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

56. dakikada Çorum FK golü buldu. Sol kanattan savunmadan ileri çıkan Mert topla ceza sahasına yan çizgisine kadar indi penaltı noktası üzerinde Kıvanç’ın önüne çıkardı genç golcü ayak içi ile topu köşeden ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

71. dakikada ev sahibi Başkent Akademi beraberlik golünü buldu. Sağ kanatta taç çizgisi üzerinde yapılan hatalar sonucunda ceza sahasına yapılan ortada kırmızı siyahlı takım savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Penaltı noktasına yakın noktada Zeki önünde bulduğu anda köşeye gönderdi top direkten geri geldi dönen top yine aynı futbolcunun önünde kalınca bu kez köşeden topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

90+3. dakikada yıkan gol geldi. Bu dakikada orta saha çizgisine yakın noktadan 50 metreden gelen hava topunda Yasin kafaya yükseldi seken top hemen arkasındaki arkaşına çarptı ve altı pasa yakın noktada tekrar Yasin’in önünde kaldı bu futbolcudu topu yerden bir vuruşla Çorum FK ağlarına göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1