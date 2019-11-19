‘Son düdüğe kadar bizlerden desteklerini esirgemesinler’

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan Manisa maçında tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti, sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek taraftarlardan desteklerini son düdüğü kadar devam ettirmelerini istedi.

Başkan Fatih Özcan maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Pazar günü kendi saha ve seyircimiz önünde oynadığımız Manisa FK maçında galip gelebilmek adına ellerinden gelen mücadeleyi sergileyen tüm futbolcu kardeşlerime, uzun yıllar sonra bizlere ve takımlarına inanarak stadı dolduran taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Gönül isterdi ki sahadan galip ayrılan taraf olalım, ama malesef olmadı. Manisa FK takımını galibiyetinden ötürü tebrik ediyor, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.

Taraftarlarımızın şunu bilmesini isterim ki, bu uzun maratonda elimizden gelenin en iyisini yaparak sezon sonu mutlu sona ulaşmak adına daha çok çalışacağız.

Bu takıma olan inancımı bir kez daha yinelerken taraftarlarımızın son düdüğe kadar bizlerden desteğini esirgememesini rica ediyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019, 11:39