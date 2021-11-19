‘Son düdüğe kadar destek’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım bir avuç insanla başarıya ulaşacaklarına inandığını bunun içinde pazar günki maçta taraftarlarının desteğinin son düdüğü kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım antrenman öncesinde yaptığı açıklamada hedefi olan bir takım olduklarını ve kesinlikle bahane üretmek istemediğini belirterek ‘Takımımıza eksik denmesi de zoruma gidiyor. Takımımızda şu an itibari ile oynayacak 14 oyuncumuz ve iki kalecimiz ile birlikte 16 futbolcu ile antrenman yapyoruz. Bakıldığı zaman evet eksiğiz fakat bunu kabul edemiyorum. Biz değil 14, 10 veya 8 kişide kalsak çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Ankaraspor maçı kazanmamız gereken bir karşılaşmalardan bir tanesi. O hedef doğrultusuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Takımın moral ve motivasyonu şu an için iyi durumda. Hatta belki abartılı olacak ama Türk milleti olarak Kurtuluş savaşında bir avuç kaldık ona rağmen bir çok başarı elde ettik. Takımım içinde bu geçerli. 26 kişilik kadrodan 14’e kadar düştük. Bir avuç insanız ve allah nasip ederse bu bir avuç insanla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Sıkıntı çekmeden başarı gelmiyor. O yüzden hiç tereddütüm yok. Oynayan hangi arkadaşıl olursa osun çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir. Kayıpsız geçeceğimi de düşünüyorum. Hafta başından beri iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Sakat oyuncularımızın yokluğunda yerlerine oynayacak oyuncular kafamıza belli. Sadece oynayacakları oyuncularımızı o bölgeye adepte etmeye çalışıyoruz. Mesela bu hafta Arkaraspor karşısında stoperde Emre Özürk ve Sefa Akın ilkkez birlikte oynatmayı düşünüyoruz. Emre iyi bir futbolcu sakatlıktan çıktıktan sonra kupa maçında vasat oyununa rağmen antrenmanlarda ekstra çalışması ile formayı kaptı. Sefa da iyi bir futbolcu ve oda çıkıp pazar günü görevini en iyi şekilde yapmak için elenden geleni yapacaktır. Sahada doksan dakika mücadele edecek futbocularımızın en büyük ihtiyacı ise onlara doksan dakika destek verecek ve itici güç olacak taraftararımızdır. Zaten onlar sezon başından buyana destek veriyorlar. Bu maç daha fazla taraftar ve dahi dikkatli olmalı. Çünki bir çok oyuncumuz olumsuzlukta etkilenebilir ve oyundan düşebilirler. Taraftarlarımızdan isteğim doksan dakika boyunca tüm oyuncuları ayakta tutmak için takımlarına destek versinler. Hatalar olacaktır ancak maç bitene kadar takımlarına destek versinler. Şuna inansınlarki sahada kim olursa olsun tüm futbocular kazanmak için formalarını son damlasına kadar ıslatacaklar ve mücadele edeceklerdir’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 23:28