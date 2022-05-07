Son düdüğe kadar...

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin son hafta maçında bugün saat 15’de Afjet Afyonspor ile karşılaşacak.

Şehir Stadyumunda oynanacak maçta iki takımda kazanarak Bayburt ve Van’dan gelecek sonuçları bekleyecek.

Ligde son haftaya 62’şer puanla yedinci ve sekizinci sırada giren Çorum FK ile Afjet Afyonspor arasındaki maçta iki takımda kazanıp diğer iki maçın skorlarına göre play-off mücadelesi verecekler.

Son iki maç öncesinde play-off için fikstür avantajına sahip olan Çorum FK önce Niğde’ye evinde mağlup olup ardından geçen hafta Adıyaman deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak kaybettiği beş puanla avantajı rakiplerine kaptırdı.

Çorum FK bugün Afyonspor maçını kazanarak Bayburtspor ve Vanspor’un evinde puan kaybetmesini bekleyecek. Kırmızı Siyahlı takımda cezalı Atakan ile sakatlığı bulunan Emre, Batuhan forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mehmet Akyüz ve Burak’ın durumu ise bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Konuk Afyonspor’da büyük hedeflerle başladığı sezonda son maçlarda kaybettiği puanlarla play-off şansını zora soktu. Mor beyazlı kulüpte önceki hafta Bayburtspor maçında kırmızı kart gören beş futbolcu bugünki maçta forma giyemeyecekler.