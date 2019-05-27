Son şampiyon Ulukavakspor

HALİL ÖZTÜRK

2. Amatör Küme’de şampiyonluğu Ulukavakspor kazandı. Ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen iki takım Mecitözü Gençlerbirliği ile Ulukavakspor arasındaki maçtan 3-2 galip ayrılan Ulukavakspor sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Mecitözü ilçe sahasında oynanan maç öncesi iki takımda 1. Küme’ye çıkmayı garantilemişti. Birincilik ikincilik için karşılaşan iki takım arasındaki maç beklenenden daha tempolu ve stresli geçti. Zaman tribünde gerginliklerin yaşandığı maçta ev sahibi Mecitözü Gençlerbirliği etkili başladı ve 20. dakikada Kadir’in golü ile 1-0 öne geçti.

Bu golün sevincini ev sahibi takım sadece iki dakika sürdürebildi ve 22. dakikada Faruk skoru 1-1 yapan golü attı. Golden sonra galibiyet için yüklenen Ulukavakspor 39. dakikada Serkan’ın golü ile takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu gollerle konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Mecitözü Gençlerbirliği beraberlik için yüklendi ancak Ulukavakspor 65. dakikada Faruk’un ikinci golü ile farkı ikiye çıkardı ve Ulukavakspor 3-1 üstünlüğü yakaladı. Mecitözü Gençlerbirliği oyundan kopmadı ve 73. dakikada Ercan ile farkı yeniden bire düşüren ev sahibi takım beraberlik için yüklenirken 90. dakikada Basem’in golü Ulukavakspor’un şampiyonluğunu perçinlendi. Maçtan 4-2 galip ayrılan Ulukavakspor sezonu 16 puanla namağlup şampiyon olarak tamamlarken Mecitözü Gençlerbirliği ise 12 puanla ikinci olarak 1. Küme’ye yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen törenle iki takıma kupaları verildi.

SAHA: Mecitözü İlçe.

HAKEMLER: Mehmet Tuğluk, Oğuzhan Yeşilyurt, Umutcan Koca.

MECİTÖZÜ GENÇLERBİRLİĞİ: Fasih, Kasım, Serdar (Soner), Mustafa, Yunus Emre, Mahmoud, Burak, Kadir, İsmail, Hamdi (a. Kerim), K. Abdullah (Ercan).

ULUKAVAKSPOR: Serkan, İbrahim, Bilal (Basim), Mertcan, Erkut, Ümit, Onur, Ceylan (Emre), Furkan, Faruk (Hasan), Serkan.

GOLLER: 20. dak. Kadir, 73. dak. Ercan (Mecitözü Gençlerbirliği), 22. ve 65. dakikalarda Faruk, 39. dak. Serkan, 90. dak. Basem (Ulukavakspor).