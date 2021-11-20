Son taktik çalışma

Çorum FK yarın oynayacağı Ankaraspor maçının son taktik çalışmasını dün yaptı.

Teknik Direktör Ahmet Yıydırım yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden futbolcular katılmadılar. Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ile devam eden çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Ankaraspor maçında oynayacakları sistemi uygulattı ve futbolculara uyarlarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı ter antrenmanı ile Ankaraspor hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından tesislerde kampa girecek.