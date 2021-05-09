‘Sonu mutlu bitecekse Allah nasip etsin’

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da son maçına Sarıyer karşısında çıkan Teknik Direktör İsmet Taşdemir maç sonunda yerel basın mensupları ile vedalaştı.

Maçın ardından saha içinde basın mensupları ile bir hatıra fotoğrafı çektiren İsmet Taşdemir daha sonra kısa bir açıklama yaptı.

Taşdemir görev süresi içinde yerel basından hep olumlu mesajlar aldığını yol gösteren eleştirileri ve destekleri için teşekkür etti. Zor bir süreçte görev aldıkları iyi bir noktaya getirmelerine rağmen sonunu getiremediklerini belirten Taşdemir;

‘Gerçekten bu kulüp, bu şehir bu tesisler ve bu başkan gerçekten üst ligleri fazlası ile hak ediyor. Ben bu kulübün bunu başaracağına inanıyorum. Bir gün yollarımız yine kişesibilir ancak benim dileği sonu mutlu bitecekse bunu allah nasip etsin. Bu camia ile öyle bir mutluluğu yaşamayı gerçekten çok isterim. Tüm taraftarlarımıza bizlere gönülden verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çorum FK’ya yeni sezonda başarılar diliyorum inşallah hakettikleri üst liglere en kısa sürede yükselirler’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 18:47