Sosyal mesafeli ilk antrenman

HARUN AKKAYA

Çorum FK üç ayı geçen aranın ardından cumartesi günü tesislerde toplanarak ligde kalan altı maçın hazrlıklarına başladı. Kırmızı Siyahlı takımda yurt dışında bulunan Mikail dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Cumartesi günü özel izinli olan Kerem Pala, Kerem Çağatay ve Şaban Genişyürek ise dün sabahtan ise takımla çalışmalara başlardılar.

Covid-19 salgını nedeni ile Afyonspor maçının ardından tatil edilen liglerin 18 Temmuz’da başlayacağının açıklanmasının ardından kırmızı siyahlı takım teknik heyeti cuma günü toplandı ve cumartesi günü ise ilk antrenmana çıktı. İlk çalışma öncesinde Teknik Adam Bahri Kaya futbolculara bir konuşma yaparak dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.

Bu salgın yüzünden bir çok insanın öldüğünü ve tedavi altında çok sayıda insan olduğunu belirten Bahri Kaya herkesden bu hastalığı ciddiye almasını ve kurallara uymalarını istedi. Tesisde ve çalışmalarda sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyen Kaya, testler yapıldıktan ve sonuçları alındıktan sonra biraz daha rahat hareket edeceklerini ve topla çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Sosyal mesafe kurulına uygun olarak takımı ikiye bölen Çorum FK Teknik Heyeti cumartesi sabah ve akşam iki grup halinde çalışma yaptırdı. Mesafeli olarak yapılan düz koşu ve yerde kültür fizik hareketleri yapan takım akşamda aynı şekilde fiziksel olarak yapılan çalışma ile günü tamamladı.

Pazar günüde aynı program doğrultusunda iki grup halinde fiziksel çalışma yapan kırmızı siyahlı takım bugünde program doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan Çorum FK teknik heyet, futbolcular, ve tesisde görevli tüm personel bugün testten geçecek. Test sonuçlarına görede çalışma programı netlik kazanacak.

Gençler testten sonra katılacak

Öte yandan Çorum FK’nın genç futbolcuları çalışmalara bugün yapılacak test sonuçlarının ardından katılacaklar. Tesislerde odalarda tüm futbolcuların tek kalması için kırmızı siyahlı takımın genç futbolcuları Semih, Nuri Can, Mehmet ve kaleci Ahmet çalışmalara katılmıyorlar. Bugün yapılacak test sonuçlarının ardından sorun çıkmaması halinde ise genç futbolcularda antrenmanlara takımla birlikte çalışacaklar.