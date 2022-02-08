Spor Bakanlığı’ndan Çorum FK’ya icra şoku

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Şirket Başkanı Fatih Özcan’dan bir isyanda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na. Özcan ‘Çorum daraldım, çok bunaldım, ne yazacak kelime ne söyleyecek sözüm kaldı. Susuyorum sadece susuyorum, Allah rızası için yeter’ dedi.

Fatih Özcan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021-22 sezonu stadyum tahsis bedeli olarak toplam 321 bin lira için başlatılan Çorum İcra Dairesi yazısını paylaştı ve altınada bu notu düştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Çorum Çorumspor Kulübü Anonim Şirketinin 2021 sezonu stadyum tahsis bedeli, genel müdürlük payı ve yıllık kanuni faizi olara birlikte toplam alacağın 321 bin 315 lira olarak kulübe icra takibi başlatıldı.

Eğer ‘Uygulama tüm Türkiye’de’

Çorum FK’ya başlatılan icra ile ilgili olarak görüştüğümüz Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer bu uygulamanın tüm Türkiye’de aynı olduğunu Çorum’a özgü bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Her yıl başında Bakanlığı’nın tesis kira gelirleri ile ilgili olarak İl Müdürlüklerinden yazı istediğini kendilerininde kirası ödenmeyen tesislerle ilgili bilgileri Bakanlığa gönderdiklerini belirten Eğer ‘Bakanlık gelen yazılar doğrultusunda Bakanlık icra davası başlatıyor. Bu olay tamamen bizim dışımızda ve bakanlığın onayı ile yapılmaktadır. Geçen sezon açtığımız stadın kira ücretlerinin bugüne kadar ödenmediği bir gerçektir. Bundan sonraki süreçte yetkili kurumun Bakanlık oldğunu söyledi.