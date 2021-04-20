Spor İhtisas’dan büyük bir başarı daha

HALİL ÖZTÜRK

Masa Tenisinde Spor İhtisas Süper Ligin ardından 2. ligde de play-off oynamaya hak kazandı.

İzmir’de 15-18 Nisan tarihleri arasında yapılan 2. Lig 2. Etap müsabakalarında Spor İhtisas oynadığı 17 maçta 16 galibiyet ve bir mağlubiyet ile lider tamamladı ve play-off mücadelesi yapmaya hak kazandı. Aynı ligde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor ise onuncu olarak klasman maçları oynayacak.

İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda yapılan ikinci etap müsabakalarında Spor İhtisas kulübü antrenör Mesut Kuşgöz yönetiminde İzmir’de yapılan 2. Lig 2. Etap müsabakalarında Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal, Asude Tuba Şimşek ve Zümra Sırıklı, Elif Saare Akdanalı kadrosu ile mücadele etti. Spor İhtisas, Yenimahalle Belediyespor, Çorum Belediyesi Gençlikspor, Elazığ Belediyesi, Isparta Gençlikspor, Etimesgut Belediye Gelişimspor, Fenerbahçe Veteran Masterler, Gaziantep Şahinbey Belediyespor, İskenderun Veteran Masterlar ve Muğla Büyükşehir Belediyespor takımlarını yenerken Ankara Şafaktepe Gençlikspor karşısında tek yenilgisini aldı ve oynadığı 17 maçtan 16’sını kazanarak 33 puanla ligi lider olarak tamamladı.

İki etap maçları sonunda ligi ilk sekiz içinde bitiren takım ikinci yarıda play-off mücadelesi verirken son sekiz takım ise klasman maçlarında karşı karşıya gelecek.

Spor İhtisas Antrenörü Mesut Kuşgöz play-off oynayacak takımların kendi aralarında oynadıkları maçlarda topladıkları puanları yukarı taşıdıklarını aldıkları tek mağlubiyetin klasmanda mücadele edecek takıma karşı olması nedeni ile namağlup ve kayıpsız olarak lider mücadeleye başlayacaklarını söyledi. Sporcularının gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belirterek Kuşgöz hedeflerinin sezon sonunda şampiyon olarak 1. lige yükselmekt olduğunu belirterek ‘İnşallah erkek takımı ile Süper Lig’de elde ettiğimiz başarıyı kadınlarda da devam ettirir ve Çorum’umuza güzel ve büyük bir başarı daha kazandırırız. Bu yolda bize inanan, güvenen ve destek veren herkese çok teşekkür ederim’ dedi.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Klasmanda mücadele edecek

Aynı ligde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor ise ilk yarıyı onuncu olarak tamamladı ve klasman grubunda mücadele edecek. İzmir’de yapılan ikinci etap maçlarında Ezel Arslan, Elizan Başar ve Mine Şevval Cingöz’lü kadrosu ile mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor kadın takımı İzmir etabında Aydın Gençlikspor’u, KKTC Arucan Anka’yı Büyükşehir Belediye Ankaraspor’u, Ankara Yenimahallespor ve Muğla Büyükşehir Belediyespor’u yenerken Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi, İskenduran VMT, Muğla Büyükşehir Belediyespor e Ankara Özel Sporcular’a 3-2 yenilirken Bursü Büyükşehir Belediyespor’a ise 3-1 yenildi. Ligi 7 galibiyet on mağlubiyet ve 24 puanla onuncu tamamlayan Çorum Belediyesi gençlikspor klasmanda ligde kalmak için mücadele edecek.