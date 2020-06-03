Spor Tesisleri yeniden açılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Çorum Belediyesi Spor Tesisleri yarından (4 Haziran Perşembe) itibaren yeni prensiplerle açılıyor.

Pandemi sürecinde 80 günden beri kapalı olan spor tesisleri, zaman çizelgesi ve salon kullanım ilkelerinde değişiklikler yapılarak üyelerin kullanımına hazır hale getirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; mevcut üyelerle faaliyetlerine başlayacak olan spor tesislerine yeni kayıtların ise 25 Haziran’da başlayacağını vurguladı. Candan, salonlarda çalışmaların bireysel yapılacağını, grup derslerinin ise yapılmayacağının altını çizdi.

Bayan Fitness Seansları

1. Seans 09:00-10:00

2. Seans 10:30-11:30

3. Seans 12:30-13:30

4. Seans 14:00-15:00

Erkek Fitness Seansları

1. Seans 17:00-18:00

2. Seans 18:30-19:30

3. Seans 20:00-21:00