Sportif Direktör Yakup Ateş oldu

Çorum FK'da belirsizlik devam ederken, sportif direktörlüğe Yakup Ateş getirildi.

Ankara'da Fatih Özcan, kulübün satışı ile ilgili görüşmeler yaparken, takımın Cuma günü Antalya'ya gideceği öğrenildi. Takımın başın kimin getirileceği netleşmezken, aynı kadro ile devam edileceği ayrılmak isteyen futbolculara izin verileceği iddia edildi.

YAKUP ATEŞ KİMDİR?

Sancaktepe Futbol Kulübü’nde kısıtlı imkanlarla elde ettiği başarılarla prestijli sportif direktörler arasında yer alan Yakup Ateş; Haziran ayından bu yana Hekimoğlu Trabzon Sportif Direktörlüğü'nü yürütüyordu.