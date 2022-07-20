Stadyumun eksikleri can sıkıyor

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bir yandan sahada diğer yandan saha dışında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı kulüp yeni sezona en iyi şekilde hazırlanırken maçlarını oynayacağı Şehir Stadyumundaki eksikler ise can sıkıyor.

Kırmızı Siyahlı kulüp yeni sezon için kombine bilet satmak istiyor giriş kapılarındaki turnike eksikliği nedeni ile bunu yapamıyor. Biletlerin turnikeye göremi yoksa ellemi olacağı belirsizliğinden dolayı buda hazırlanamıyor.

Geçtiğimiz sezon ilk 4-5 hafta maçında yaşanan sıkıntılar üzerine 32 giriş kapısı bulunan Şehir Stadyumuna acele olarak 8 turnike takıldı ve bunlarla sezon tamamlandı.

Seyircinin kalabalık olduğu maçlarda yaşanan izdihamlarda kapılar kırıldı arbede yaşandı ve Çorum FK bu yüzden cezalar aldı.

Yeni sezon öncesinde Çorum FK tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne stadın turnikelerinin tamamlanması, bilet satışı ve turnikelerin üzerine gece maçlarında aydınlatma konulması ve diğer eksiklerin giderilmesi için resmi bir yazı yazıldı.

Ancak ligin başlamasına 40 gün kalmasına rağmen henüz bu konuda bir çalışma yok en kötüsü ihale sürecinin yaşanması halinde bu çalışmanın ilk haftalara yetişmesine mümkün değil. Geçen sezon lig başladıktan sonra turnike takılması ile ilgili olarak yapılan girişimler sonucunda Kulüp yönetimi devreye girerek sekiz turnikeyi taktırdı ancak aradan bir yıla yakın süre geçmesine rağmen henüz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu hizmetin ödemesini yapmadı ve yapımcı firma kulübü sıkıştırıyor.

Çorum FK yönetimi kulübe sezon başı gelir getirecek projeleri arasında bulunan kombine bilet satımı için turnike eksikliği nedeni ile çalışma yapamıyor. Diğer sıkıntı ise turnike olmadığı için protokole girişde kontrol tam yapılamadığından dolayı her maç usulsüz seyirci alınmasından ceza geliyor. Localarda da aynı durum söz konusu.

Loca girişinde turnike olmadığı için fazla giriş yapılıyor buda sorun oluyor. Kırmızı Siyahlı kulüp yönetimi yeni sezon için maddi ve saha çalışmalarını sürdürürken yaşanan bu sorunların sezon başına kadar aşılmasını istiyor. Yeni yapılan stadın turnike sistemi var eksik olan kart okuyucu ve stada kurulacak kontrol odasının yapılması.

Yaklaşık maliyeti 500 bin lira civarında tutması beklenen bu çalışmanın en kısa sürede başlatılması gerekiyor. Yoksa kırmızı siyahlı takım yeni sezonda hem taraftarlar hem de yönetim büyük sıkıntılar yaşayacak.