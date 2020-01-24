Statta ilk devir işlemi tamam

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Stadyumun devir işlemi yapıldı.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilecek stad için dün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden gelen ekip stadda incelemelerde bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Şube Müdürleri ile birlikte Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden gelen ekipte Elektirik Elektronik Mühendisi Salih Yıldırım, İnşaat Mühendisi İlknur Malcı, Makine Mühendisi Nazif Kaymak, Ziraat Mühendisi Hasan Okur ve Harita Mühendisi Onur Keçeli ile birlikte yapımcı firma yetkilileri ile Çorum Belediyesi uzmanları hazır bulundular.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden gelen ekipteki mühendisler alanlarındaki bölümleri tek tek gezerek incelemelerde bulundular ve eksik olup olmadığını tesbit ettiler. Yaklaşık iki saat süren incelemede mühendisler alanlarındaki yerlerdeki eksikleri tesbit ederek rapor ettiler ve bu eksiklerin giderilmesi için yapımcı firmaya süre verildi.

Stadın yapımcı firması Çakır İnşaat Teknik Müdürü Devrim Babalık, stadın tamamlandığındı ufak tefek eksikleri olduğunu bunlarıda en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Koltuk değişiminin devam ettiğini belirten Babalık bunun maç oynanmasına engel bir durum olmadığını söyledi.

Maç günleri değişimi ara verip maçtan sonra değişimin devam edebileceğini bunun maç oynanmasına engel bir durum olmadığını belirten Babalık ‘Eksikler aksaklıklar olacaktır bunlarıda en kısa sürede tamamlayacağız. Biz biran önce tesisi teslim etmek istiyoruz. İnanıyorumki en kısa sürede bu stadta Çorumlu futbol severler maç izleme imkanı bulacaktır’ dedi.

Ankara’dan gelen uzman ekipte bulunan Elektirik Mühendisi Salih Yıldırım ise stadın tüm birimlerinin uzmanlar tarafından incelendiğini ve belirlenen eksiklerin belirlenerek firma yetkililerine iletildiğini bunun içinde onlara bir süre verildiğini söyledi. Yıldırım stadın Genel Müdürlük ekipleri tarafından yapılan incelemenin sonunda firma tarafından Belediye’ye devredileceğini, ardından Genel Müdürlük olarak stadı teslim aldıktan sonra İl Müdürlüğü’ne teslim edeceklerini söyledi.

Firma yetkilisi Devrim Babalık stadın Genel Müdürlük tarafından teslim alınmasının ardından ikinci aşamanın Futbol Federasyonu tarafından denetlenmesi olduğunu bunların daha çok teknik ve görüntüye yönelik tesbitler olacağını söyledi. Bu inceleminin ardından stadın hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.