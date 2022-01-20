Statta maç provası

HARUN AKKAYA

Çorum FK yarın oynayacağı Ergene Velimeşespor maçının provasını dün stadyumda yaptı.

Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden kaleci Erdi ve Muhammed ile ayrılığı gündemde olan Umut Kaya ve Ispartaspor ile anlaşan Sabrican katılmadı. Alt yapıdan takviye alınarak yapılan çalışma toplu yapılan ısınma koşusunun ardından Ergene maçında onbirde oynaması beklenen isimlerle savunmadan topla çıkış çalışması yaptıran Teknik Direktör Ergün Penbe bu çalışmayı kenarden izleyerek yapılan yanlışlar konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra yapılan çift kale maçı tribüne çıkarak yukardan izleyen Penbe uyarılarını ve övgülerini buradan da sürdürdü. Ergene maçında sahaya sürmeyi düşündüğü onbirdeki oyuncularla çift kale öncesinde bir toplantı yapan Penbe maçtaki oyun taktikleri konusunda bilgiler verdi.

Tempolu geçen çift kale ile Ergene maçının hazırlıklarını sürdüren Çorum FK bugün yapacağı ter antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.