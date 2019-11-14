STORE satışa başladı

Store bitti ürünler konuldu ve satışa başlandı.

Store ile ilgili bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Fatih Özcan; "Tabiki hatalarımız eksiklerimiz olacaktır. Bizim yaptığımız bu sahip çıkılmasını istiyoruz. Olmayan bir şeyi hayata geçirmek zordur olanı revize etmek basittir. AVM’de bize destek veren talebi olmayan AHL Park’ta en güzel yeni tahsis eden Ahmet Ahlatcı abime bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta içinde açılışı gerçekleşecektir. Yurt dışından alış veriş yapılabilecek sistemide kurduk. İnternet üzerinden alış veriş yapmak için firma ile anlaşmak üzereyiz. Bunlar malesef yapılmamış bizler yapıyoruz. Sadece sahada futbol oynamakla büyük camia olunmuyor. Sıfırdan bir şeyler yapmak gerçekten çok zor.

Kusurlarımızı ve eksiklerimizi gecikmeleri maruz görün. Kolay değil Store’nin içine malı koymak için 250 bin lira para gerekiyordu. Bunu başarmak için neler çektiğimi ben biliyorum. Asıl büyük storemiz ise stadyumda açılacak." dedi

Tüm ürünlerin marka ürünler olduğunun altını çizen Özcan, Store Müdürlüğü'ne de Özgür Yıldırım'ın getirildiğini açıkladı.