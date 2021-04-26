HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, uzak oldukları play-off hedefine çok yaklaşmalarına karşın çok büyük işler yapmalarına karşın son dört maçtaki performansları ile hedeften koptuklarını belirterek ‘Her şey rayına girmişken biranda raydan çıktık ve bunun nedenini söylemek gerçekten çok zor’ dedi.

‘Yarışın dışında kaldığımız için çok üzgünüz’

İsmet Taşdemir dün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Taşdemir, fazla değerlendirecek bir şeyin kalmadığını yoktan varettikleri şanslarını kendi elleri ile bitirdiklerini belirterek ‘Hacettepespor maçı Uşak gibi bir maç oldu. 60-70 dakika rakibe pozisyon vermedik, bu süreçte 3-4 tane net pozisyondan yararlanamadık. Hakemin bizi doğradığı bir maç görünümündeyken rakip on kişi kaldıktan sonra entrasan şekilde kalemizde 3-4 pozisyon verdik. Bu süreçte yine kaçırılması zor pozisyonları kaçırdık ve malesef son üç haftaya bu yarışın dışında girmek zorunda kaldık.

‘Suçlu aranacaksa oda biziz’

Bu durum gerçekten bizi çok üzüyor. Göreve geldiğimizdeki nokta ile dokuz maçlık seri sonucunda geldiğimiz nokta ortada. Dokuz maçlık seride 20 gol attık ve kalemizde sadece üç gol gördük. Biz 26 puandayken Erzincanspor 44 puandaydı. Biz 23 puan aldık onlar sadece beş puan aldı. Her şeyi rayına sokmuştuk ancak malesef biranda raydan çıktı. Gerçekten bunun belli bir gerekçesi sebebi yok, Hep beraber arkadaşlarla beraber yapamadık. Suçlu aranacaksa oda biziz bu takıma play-off oynatamadık. İşimiz zordu bunu başarmaya çok yaklaştık ancak son düzlükte başaramadık.

‘Hem 3 maçı hem de gençleri kazanmak istiyoruz’

Şimdi önümüzde üç maçımız var. Çok üzüntülüyüz hedefe ulaşamadığımız için. Artık kalan üç maçı en doğru şekilde bitirerek önümüzdeki sezon nasıl bir hedef konulacak bunlar maçların sonunda konuşulacak konular. Şu anda tek hedef üç maçta en iyi skorları alarak oyuncularımızı değerlendirerek sezonu bitirmek. Kalan üç maçımızıda kazanmak bunun yanında da gençlerimizi görmek istiyoruz. Maçların durumuna göre bölüm bölüm gençlerimizi oynatmayı planlıyoruz. Rakibin durumuna göre hem maçları hemde gençleri kazanmak için hamleler yapacağız’ dedi.

‘Raydan çıkmaya gerekçe bulmak zor’

Taşdemir, trenin raydan çıkmasına neden ne olabilir sorusuna ise ‘Elle tutulur gözle görülür bir nedeni yok. Ne kavgamız ne döğüşümüz ne takım içinde bir olumsuzluk oldu. Bu süreçte bir tek Urfa maçını ayırıyorum o maçta çok kötü oynadık diğerlerinde oynadık ancak atamadık pozisyonlar bulduk değerlendiremedik. Şundan dolayı demek gerçekten zor. Yapamadık başaramadık. Kredimiz olmadığı için bir iki maç kaybedince kırıldık muhtemelen buda psikolojik olarak etkiledi tabiki. 19 puan geriye düşmemize rağmen birbirimizi inandırdık ve belli bir noktaya getirdik’ dedi.

‘Tek keşkem Kocaelispor maçı’

İsmet Taşdemir ligin geride kalan sürecine baktığında keşke dediği oldumu sorusuna ise ‘Kocaelispor ile oynadığımız maçta keşke dediğim oldu. Tefarruata girmeyeceğim ama o maçta keşke şunu yapmasaydım dediğim oldu. Onun haricinde geldiğimizde bu takımın 7 puanı vardı. 13 gol yemişti ve 14 gol de atmıştı. Bugün itibariyle bakıyoruz 50 puanımız var, 60 gol atmışız, ikinci yarıda ise 15 maçta 12 gol yedik. Çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Kredinin çok erken tükenmesinden dolayı bizi hep kazanma mecburiyetine itti. Şanlıurfaspor maçında oynanan kötü oyun ile birlikte hem fiziksel, hem de kafa olarak bittik ve bir türlü toparlayamadık. Geldiğimiz günde bu takımın play-off oynayabilecek potansiyeli vardı. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. İyi bir başkanımız, iyi bir yönetimimiz var. Maalesef bu sene onların yüzünü güldüremedik. İnşallah yeni sezonda doğru olan her şey örtüşür. Bu takımda başarıya koşar.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 18:58