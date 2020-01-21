Sultanlar hedefe emin adımlarla

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Lig 7. grupta Çorum Voleybol yedinci maçında altıncı galibiyetini Erbaa Gençlikspor’u 3-1 yenerek aldı ve play-off biletini büyük oranda garantiledi.

Grupta yedinci haftada oynanan kritik maçta Çorum Voleybol en yakın takipcisi konumundaki Erbaa Gençlikspor önünde ilk seti uzatmalarda versede sonraki üç sette üstün oyunu ile rakibini 3-1 yenerek aradaki puan farkını dörde çıkardı ve son üç maçlar öncesinde final grubunda mücadele etmeyi büyük oranda garantiledi.

Haftanın diğer maçında ise son iki sırada yer alan iki takım Çaykur Rize ile Fındıklı Tenis Doğa takımları arasındaki maçtan konuk takım 3-2 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Ligde son üç hafta maçları öncesinde lider Ordu Çamlıkspor 18 puanla lider durumda bulunurken Çorum Voleybol ise 17 puanla ikinci sırada. Erbaa Gençlikspor ise 13 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Çorum Voleybol bu hafta sonunda kalan üç maçından en zorlusu olan lider Ordu Çamlıkspor ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde gruptan lider olarak play-off’a yükselme şansını yakalayacak.