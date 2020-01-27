Sultanlar lider Ordu önünde tutunamadı:3-0

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Çorum Voleybol liderlik için çıktığı Ordu Çamlıkspor deplasmanında rakibi önünde tutunamadı ve 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Geçtiğimiz hafta Erbaa Gençlikspor önünde aldığı 3-1’lik galibiyet ile play-off’u büyük oranda garantileyen Çorum Voleybol dün grup lideri Ordu Çamlıkspor deplasmanında liderlik için mücadele etti.

Rakibi önünde ilk setten itibaren tutuk bir görüntü veren Çorum Voleybol ilk seti 25-16 gibi farklı skorla kaybetti. İkinci sette hücumda daha etkili olan temsilcimiz savunmada yaptığı hatalar sonucunda bu setide 25-20 kaybetti ve ev sahibi takım 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette maça ortak olmak için mücadeleyi yukarı çıkarmayı başaran Çorum Voleybol final bölümünde yaptığı hatalar sonucunda bu seti 25-23 maçıda 3-0 kaybederek liderlik şansını kaçırdı. Bu mağlubiyet ile Çorum Voleybol ikinci sıradaki yerini korudu. Ordu Çamlıkspor ise gruptan lider çıkmayı garantiledi.