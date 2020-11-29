Sultanların nefes kesin derbisi Çorum Voleybol’un

Kadınlar Voleybol 2. ligi 7. grupta mücadele eden iki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol arasındaki derbiyi konuk takım final setinde 3-2 kazanarak iki puanın sahibi oldu.

Sultanların nefes kesin derbisi Çorum Voleybol’un

HALİL ÖZTÜRK
Kadınlar Voleybol 2. ligi 7. grupta mücadele eden iki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol arasındaki derbiyi konuk takım final setinde 3-2 kazanarak iki puanın sahibi oldu.

Ligde dört maçta bir galibiyet ve topladığı 4 puanla haftaya altıncı giren Çorum Voleybol ile ilk üç maçında puan alamayan Osmancık Belediyespor arasındaki maça konuk takım iyi başladı. Çorum Voleybol ilk seti 25-15 ikinci setide 25-18 alarak rakibi önünde 2-0 öne geçti.

Bu sezon alt yapısından yetişen gençlerle lige katılan Osmancık Belediyespor 2-0 geriye düştüğü maçta oyundan kopmadı ve üçüncü sette toparlandı zorlu geçen bu seti 25-21 alarak hem seti aldı hemde morallendi. Bu moralle dördüncü sette rakibinin hücumlarını savunmada iyi durduran ev sahibi takım bu setide 25-18 alarak maçta skoru 2-2 yaptı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.

Final setinde ise kadrosundaki tecrübeli isimlerin yeniden maça ağırlığını koyması ile toparlanan Çorum Voleybol bu sette fazla zorlanmadı ve 15-7 gibi farklı skorla bu seti alırken maçtan da 3-2 galip ayrılarak haftalardır süren galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla Çorum Voleybol 6 puanla altıncı sırada yer alırken Osmancık Belediyespor ise 1 puanla yedinci sırada yer aldı.

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