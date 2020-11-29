Sultanların nefes kesin derbisi Çorum Voleybol’un

HALİL ÖZTÜRK

Kadınlar Voleybol 2. ligi 7. grupta mücadele eden iki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol arasındaki derbiyi konuk takım final setinde 3-2 kazanarak iki puanın sahibi oldu.

Ligde dört maçta bir galibiyet ve topladığı 4 puanla haftaya altıncı giren Çorum Voleybol ile ilk üç maçında puan alamayan Osmancık Belediyespor arasındaki maça konuk takım iyi başladı. Çorum Voleybol ilk seti 25-15 ikinci setide 25-18 alarak rakibi önünde 2-0 öne geçti.

Bu sezon alt yapısından yetişen gençlerle lige katılan Osmancık Belediyespor 2-0 geriye düştüğü maçta oyundan kopmadı ve üçüncü sette toparlandı zorlu geçen bu seti 25-21 alarak hem seti aldı hemde morallendi. Bu moralle dördüncü sette rakibinin hücumlarını savunmada iyi durduran ev sahibi takım bu setide 25-18 alarak maçta skoru 2-2 yaptı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.

Final setinde ise kadrosundaki tecrübeli isimlerin yeniden maça ağırlığını koyması ile toparlanan Çorum Voleybol bu sette fazla zorlanmadı ve 15-7 gibi farklı skorla bu seti alırken maçtan da 3-2 galip ayrılarak haftalardır süren galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla Çorum Voleybol 6 puanla altıncı sırada yer alırken Osmancık Belediyespor ise 1 puanla yedinci sırada yer aldı.