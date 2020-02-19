Sümer yönetiminde çalıştılar

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Teknik Direktör Bahri Kaya’nın istifasının ardındın takımın dünki antrenmanını Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer, Alt Yapı U 19 Teknik Sorumlusu Ömer Özer ve Kaleci Antrenörü Sebahattin Çoban yönetiminde yaptılar.

Teknik Direktör Selim Sümer çalışma öncesinde futbolularla kısa bir toplantı yaparak profesyonel futbolda bu tür gelişmelerin yaşanacağını belirterek futbolculardan kendilerini Bakspor maçına motive etmelerini istedi. Kısa toplantının ardından ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve kısa süreli bir yan top çalışması ile sona erdi. Bu çalışmanın ardından kırmızı siyahlı takımda açıklanan maç kadrosu Ankara’ya hareket etti.