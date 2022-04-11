Sungurlu Belediyespor namağlup şampiyon oldu

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’de şampiyon Sungurlu Belediyespor oldu.

Yeşil Beyazlılar sezonun son maçında şampiyonluk rakibi önündeki son maçta Mimar Sinan ile 1-1 berabere kalan Sungurlu Belediyespor şampiyonluğu kazandı.

Son maça rakibinin üç puan önünde giren Sungurlu Belediyespor berabeklik halinde bile şampiyorluğu kazanacaktı. Mimar Sinan rakibi önünde kazanmak için baskılı başladı ve etkili olmaya çalıştı. İlk yarıda zaman zaman genilen ortamda futbolcular arasındaki gerginlikte son dakikalarda Mimar Sinan’dan Özkan ve Sungurlu Belediyespor’dan Onur kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve iki takımda ikinci devreyi onar kişi ile oynadı.

Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan konuk takım 53. dakikada Eren’in güzel golü ile deplasmanda 1-0 öne geçti ve umutlandı. Bu golden sonra ikinci golü bularak en azından baraj maçı oynamak için gol arayışını sürdüren Mimar Sinan rakibi önünde pozisyonlar buldu ancak bunlardan yararlanamadı.

Son bölümde iyice yüklenen rakibi önünde ani atakta Sungurlu Belediyespor takımın tecrübeli ismi ilk maçtada takımını galibiyete götüren isim olan Vedat’ın attığı golle Mmar Sinan’ın umutlarını bitirdi. Kalan bölümde Sungurlu Belediyespor oyunu kontrol ederek sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı ve sezonu 46 puanla şampiyon olarak tamamlarken Mimar Sinan ise 43 puanla ikinci olarak ligi tamamladı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Sungurlu Belediyespor büyük bir şampiyonluk sevinci yaşadı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner saha içine girerek futbolcuları tek tek tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 18:05