Sungurlu EFE’leri siftah peşinde

HARUN AKKAYA

Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor Çankırı deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Ligde ilk iki maçını kaybeden temsilcimiz yarın saat 14’de Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor ile karşılaşacak. Ligde evinde ilk maçına çıkacak olan Çankırı temsilcisi kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Sungurlu Belediyespor ise kötü başladığı sezonda Çankırı’da kazanarak çıkış yakalamak amacında. Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir her hafta daha iyi oynadıklarını ve Çankırı’dan kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.