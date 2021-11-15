Sungurlu EFE’leri sonunu getiremedi

YÜKSEL BASAR

Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor TVF Spor Lisesi’ne evinde 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Geçen hafta Çankırı deplasmanında ilk galibiyetini alarak moral bulan Sungurlu Belediyespor grupta ilk iki mücadelesi veren TVF Spor Lisesi karşısında maça çok iyi başladı.

Karşılıklı sayılarla geçen ilk sette final bölümünde rakibinin iki hatası sonucunda bulduğu sayılarla ilk seti 26-24 kazanan Sungurlu Belediyespor 1-0 üstünlüğü yakaladı. İkinci sette ise savunmada inanılmaz hatalar yapan ve çok basit sayılar veren temsilcimiz bu seti 25-14’lük skorla farklı kaybetti.

Üçüncü sette yeniden oyuna ortak olan ve savunmada daha başarılı bir performans gösteren Sungurlu Belediyespor rakibin hücumdaki etkili isimlerini durdurmakta zorlanınca bu seti 25-21 alan konuk TVF Spor Lisesi 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü sette ise maça ortak olmak isteyen Sungurlu Belediyespor başa baş giden bir mücadelenin final bölümünde hücumda yaptığı hatalar sonucunda rakibine kolay sayı imkanı veren temsilcimiz seti 25-21 maçıda 3-1 kaybederek haftayı puansız kapattı.