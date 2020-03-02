Sungurlu rakip tanımıyor

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’de ikinci yarıda yeni bir kadro kurarak başlayan Sungurlu Belediyespor çıkışını Eti Lisesi deplasmanında da sürdürdü.

Yeşil Beyazlılar Eti Lisesi önünde 4-0 galip gelerek ligde kalma umutlarını artırarak devam ettirdi.

Ligin ilk yarısını -3 puanla kapatan Sungurlu Belediyespor devre arasında yeniden kurduğu kadro ile ikinci yarıya çok iyi başladı ve beşinci maçından da galibiyet ile ayrılarak 12 puana yükseldi.

Eti Lisesi karşısında maçın ilk yarısını Umut ve Serhat’ın golleri ile 2-0 önde tamamlayan Sungurlu Belediyespor ikinci yarının başında Umut ve Serhat’ın iki golü ile 53. dakikada 4-0 öne geçti ve kalan bölümde kontrollü bir futbol ortaya koydu.

Eti Lisesi’nin son bölümdeki çabası farkı kapatmaya yetmedi ve maçı 4-0 kazanan Sungurlu Belediyespor 12 puana yükselerek rakipleri ile arasındaki puan farkını kapatmaya devam etti. Eti Lisesi ise 18 puanda kaldı.