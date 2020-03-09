Sungurlu tutulmuyor

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’de ikinci yarının flaş takımı Sungurlu Belediyespor seriyi devam ettirdi. Ligde kalma mücadelesi adına kritik maçta Ulukavakspor önünde ilk yarıda adeta gol şov yapan Sungurlu Belediyespor sahadan 8-0 galip ayrılarak çıkışını devam ettirdi.

İkinci yarıda dört maçınıda kazanarak ligde kalma umutlarını artıran Sungurlu Belediyespor beşinci maçında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Ulukavakspor’ u konuk etti. Rakibi önünde maça adeta fırtına gibi başlayan Sungurlu Belediyespor Ali Mert’in üç, Lokman, Furkan ve Umut’un birer golleri ile ilk yarıda 6-0 öne geçti ve bir anlamda maçı bitirdi.

İkinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koyan ev sahibi takım önünde Ulukavakspor ilk yarıya göre daha dirençli bir görüntü versede gol yollarında başarılı olamadı. Son dakikalarda Umut ve Mahmut’un golleri ile farkı açan Sungurlu Belediyespor rakibini 8-0 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor 12 puana yükselirken Ulukavakspor 16 puanda kaldı.