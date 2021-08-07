Süper Lig ekibine imzayı atıyor

İttifak Holding Konyaspor, sol beke sürpriz bir hamleye yaparak Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 2. Lig ekibi Çorum FK’da forma giyen 20 yaşındaki genç sol bek oyuncu Nafican Yardımcı’yı kadrosuna katıyor. Yeşil-beyazlı ekip, hem Çorum ekibi hem de oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Nafican'ın yarın ya da Pazartesi günü Konya'ya gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Öte yandan 20 yaşındaki oyuncu için Yeni Malatyaspor ve Karagümrük'ün de devrede olduğu ancak Konyaspor'un elini çabuk tutarak transferi bitirdiği kaydedildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen Nafican Yardımcı, geçen sezon Çorum ekibinde 24 maçta forma giyerken, performansıyla Süper Lig ekiplerinin radarına girmişti. 20 yaşındaki sol bekin performansına bakılacağı ve takımdaki durumunun değerlendirileceği, takımda şans bulmasının zor olabileceği kanaatine varılması halinde ise kiralanacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 18:46