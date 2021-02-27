Süper lig kulüpleri Nafican ile ilgileniyor'

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Nafican’la ilgilenen kulüp çok olduğunu ancak şu ana kadar kulübe sadece bir Süper Lig takımından 2.5 milyon liralık teklif geldiğini açıkladı.

Başkan Özcan genç futbolcuyu para için satmayacaklarını onun oynayabileceği ve önünün açık olduğu kulüpleri tercih edeceklerini belirterek; ‘Ümit milli takıma iki kez çağrılan Çorumlu bir gencimiz var. 19 yaşındaki gencimize ayağın yere bassın diyenler var. Anası babasına çok teşekkür ediyorum böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Fenerbahçe ilgileniyor doğru, başka kulüplerde var ancak bize gelen süper lig takımından bir tek teklif var oda 2 milyon 500 bin lira. Bende reddettim. Teklif yapan kulübün kadrosunda iki genç solbeki var. Nafican gittiği zaman oynayacak kiralanacak bir çocuk değil. Nafican para ile satılamaz. Bir kulüple iyi ilgileniyor. inşallah oraya olursa açıklarız. Nafican’ın önceliği bu takımla play-off oynaması. Kiraya verilecekse Çorum FK formasını giyecek. Nafican’da öncelik sezon sonunu görmem gerekiyor. Çıkarsak bizim takımımızda tutarız yoksa çıkamazsak en doğru kararı alırız’ diye konuştu.