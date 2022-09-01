Süper Lig'ten bomba transfer!

Çorum FK, İstanbulspor'dan ayrılan Ferhat Yazgan ile anlaştı.

2021 yılında Manisa FK'dan İstanbulspor'a transfer olan ve geçtiğimiz sezon İstanbulspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük katkısı olan Ferhat Yazgan, Çorum FK ile 3 yıllığına anlaştı.

Geçen sezon İstanbulspor formasıyla Spor Toto 1. Lig’de 29 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu sene Süper Lig’de sarı-siyahlı formayla 2 maçta 119 dakika süre alabildi.

Yazgan'ın önümüzdeki günlerde Çorum'a gelerek, imza atması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022, 18:38