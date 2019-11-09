SÜRPRİZ OLMASIN

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor ligin 12. haftasında yarın saat 13’de Şanlıurfaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında zirve mücadelesi veren Afjet Afyonspor maçını 4-2’lik skorla kazanarak moral bulan kırmızı siyahlı takım Urfaspor deplasmanından da üç puanla dönerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Son üç maçından iki puan çıkartan ve sıralamada gerileyen Yeni Çorumspor Afjet Afyonspor maçındaki futbolu ve aldığı galibiyet ile yeniden üçüncü sıraya yükselmeyi başardı.

Kırmızı Siyahlı takımda sarı kart cezalısı Osman Bodur ile sakatlıkları bulunan Kerem Pala, Emrah ve Eren Tokat yarın oynanacak maçta forma giyemeyecekler Yeni Çorumspor ligde 11 maçta topladığı 22 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ev sahibi Şanlıurfaspor ise ligde 11 hafta sonunda sadece bir puan alabildi. Sarı yeşilli kulübün yabancı futbolculara olan borçları nedeni ile 15 puanı silindi. Bu nedenle grupta -14 puanla 18. sırada yer alıyor.

Urfaspor’da bu kötü görüntüye rağmen hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Urfa ziyareti sırasında taraftarların isteği üzerine belediye ve yönetim harekete geçerek yarınki maçta bilet fiyatları bir lira yapıldı ve bu ücrette belediye tarafından üstlenildi. Bu gelişmenin yarın oynanacak maça nasıl yansıyacağı merak konusu.

Şanlı Urfa Gap Arena Stad’ında saat 13’de başlayacak maçı Ankara bölgesi hakemi Burak Olcar yönetecek.