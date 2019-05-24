Tabelası asıldı

Hitit Üniversitesi tarafından yapımı büyük oranda tamamlanan futbol sahasına Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu tabelası asıldı.

Tabelası asıldı

HALİL ÖZTÜRK
Hitit Üniversitesi tarafından yapımı büyük oranda tamamlanan futbol sahasına Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu tabelası asıldı.
Kuzey Kampüsünde Rektörlük binası karşısında Spor Salonu yanındaki alana yaptırılan futbol sahasının tamamı büyük oranda tamamlandı. Üniversite Senatosunun aldığı karar doğrultusunda sahaya merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verilmesi kararlaştırılmıştı. Alınan kadar doğrultusunda dün sahaya Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu tabelası asıldı. Sahanın yeni sezonda kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 14:43
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