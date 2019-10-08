Tahtada anlattı sahada istedi

AKKAYA

Yarın sahasında Bakspor ile karşılaşacak olan Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya dün sabah yapılan çalışmada ilk olarak tahta üzerinde oyun düzenini anlattı ardından da sahada bunun uygulamasını yaptırdı.

Yeni Çorumspor yarın sahasında oynayacağı Başkent Akademi Futbol Kulübü’nün hazırlıklarını dün tesis sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki antrenmana İstanbul’da tedavi olan Berat Ali ile hafif sakatlıkları bulunan Ertuğrul ve Muhammed Çoban katılmadılar. Bu iki futbolcunun tedbir amaçlı olarak dinlendirildiği yarınki maçta forma giymeyecekleri bugünki antrenmandan sonra belli olacak.

Çalışma öncesinde tahta üzerinde Başkent Akademi Futbol Kulübünün oyun sistemi ve taktiği üzerinde bilgiler veren Teknik Direktör Bahri Kaya futbolculardan bu sık maç programında kendilerine iyi bakmalarını ve dinlendirmelerini istedib

Isınma hareketlerinin ardından dan beşe iki pas çalışması yaptıran Teknik Heyet ardından yarı sahada 11’e 11 taktik çift kale maç yaptırdı. Bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak kanatları kullanmalarını isteyen tecrübeli teknik adamyan top vuruşlarınıda tekrarlattı.

Kırmızı Siyahlı takımda gerek teknik heyet gerekse futbolcuların hayli moralli olduğu gözlenen çalışmayı genel koordinatör Oğuzhan Yalçın da izledi. Yeni Çorumspor Başkent Futbol Akademi maçının hazırlıklarını bugün saat 11’de yapacağı ter idmanı ile tamamlayacak ve ardından lojmanda kampa girecek.



M. Rıdvan’da korkulan olmadı

Geçtiğimiz hafta vertigo şüphesi ile kadroya alınmayan ve İstanbul’a kontrole giden Muhammed Rıdvan Özdemir’de korkulan çıkmadı. İstanbul’da yapılan tetkikler sonucunda vertigo olmadığı ve geçici bir rahatsızlık olduğu belirtildi. Bu karar sonrasında Muhammed Rıdvan Çorum’a döndü ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Yarınki maçta forma giymesine engel bir durum olmadığı belirtildi.